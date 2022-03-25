Москва, 25 марта 2022, 17:56 — REGNUM Много обращений поступает от граждан России с предложением участвовать в освобождении Украины от нацизма, сообщил 25 марта журналистам первый заместитель главы Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
Представитель Минобороны отметил, что также на стороне ДНР и ЛНР хотят сражаться более 23 тысяч иностранных граждан из 37 стран.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»
Читайте ранее в этом сюжете: В ходе спецоперации ВС РФ не дают ВСУ восстанавливать военную технику