Москва, , 17:56 — REGNUM Много обращений поступает от граждан России с предложением участвовать в освобождении Украины от нацизма, сообщил 25 марта журналистам первый заместитель главы Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

Добровольцы Цитата из к/ф «Добровольцы». Реж. Юрий Егоров. 1958. СССР

Рудской «К нам поступает большое количество обращений от граждан России, желающих принять участие в специальной военной операции по освобождению Украины от нацизма».

Представитель Минобороны отметил, что также на стороне ДНР и ЛНР хотят сражаться более 23 тысяч иностранных граждан из 37 стран.

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Рудской «Мы предлагали руководству ЛНР и ДНР принять эту помощь, но они заявили, что будут защищать свою землю сами. Сил и средств у них достаточно».

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