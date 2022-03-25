Санкт-Петербург, , 17:57 — REGNUM В предстоящие выходные в Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий в виде усиления ветра и мокрого снега. Об этом 25 марта предупреждают в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. В городе объявлена «желтая» погодная опасность.

Ветер и снег в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу, 26 марта, в городе на Неве ожидается мокрый снег, ветер порывами до 18 м/с, в прибрежных районах до 22 м/с. В течение всего дня будет облачно. Ночью пройдут небольшие, местами умеренные дождь и мокрый снег. Днем же горожан неприятно удивит мокрый снег и обычный снег.

«Вечером местами метель. Ветер ночью западный, днем северо-западный, северный умеренный с порывами до сильного. Температура воздуха в течение суток +1…+3 градуса. На дорогах вечером сложная обстановка. Атмосферное давление ночью будет интенсивно понижаться, днем существенно не изменится», — следует из прогноза.

Ввиду неблагоприятных погодных условий в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду. Правительство Санкт-Петербурга просит водителей и пешеходов проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП.

Добавим, что в воскресенье, 27 марта, ночью ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег, слабая метель. Днем без существенных осадков и переменная облачность. Ветер северный, северо-западный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью −3…−5 градусов, днем 0…-2 градуса.

«На дорогах гололедица, сложная обстановка. Атмосферное давление будет повышаться», — уточнили в УГМС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ухудшение погодных условий связано с влиянием очень активного циклона, который затормозит приход весны на семь-десять дней. Возвращение тепла в город на Неве и Ленинградской области ожидается в конце первой декады апреля.

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