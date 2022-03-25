Ижевск, 25 марта, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Предстоящая ночь в Удмуртии будут достаточно холодной и ветреной. Температура воздуха опустится до — 8… — 13 °C, в северных районах — до — 18 °C, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегопад

В субботу днем, 26 марта, столбики термометров поднимутся до 0…+5°С, во второй половине дня пойдет небольшой снег, ветер усилится до 9−14 м/с.

В ночь на воскресенье, 27 марта, пройдет небольшой и умеренный снег, в светлое время суток интенсивность осадков увеличится, местами ожидается умеренный мокрый снег, местами — снег с дождем. Порывы ветра достигнут — 11−16 м/с.

В ночь на понедельник, 28 марта, мокрый снег перейдет в снег, Температура воздуха будет колебаться в диапазоне от 0 до — 5 °C. На дорогах ожидается гололедица.

За три в Удмуртии может выпасть 30−50% месячной нормы осадков, нормальный показатель осадков в марте составляет 22−25 мм.

По предварительному прогнозу, 29 марта также может пройти снег. Температура воздуха будет ниже климатических норм на 3−5°С.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашию на несколько дней вернётся зима со снегом и метелью. По предварительным данным, апрель начнётся с потепления до +5…+7°С.