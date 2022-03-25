Торсхавн , Дания, , 17:52 — REGNUM Надгробная плита Джеймса Бонда установлена на Фарерских островах по распоряжению правительства. Об этом сообщил портал Comicbook.

Джеймс Бонд в горах Цитата из к/ф « 007: Координаты «Спектр». Реж. Сэм Мендес. 2015. Великобритания — США

Как отмечает издание, съёмки последней части бондианы «Не время умирать» проходили на территории Фарерских островов — теперь по их ключевым местам проходят туристические экскурсии. Правительство региона решило сделать собственный памятник, а также увековечить «высшую жертву» героя Дэниела Крейга, который погибает в финале картины. «Памяти Джеймса Бонда, 1962−2021 годы», — говорится на памятнике.

ИА REGNUM напоминает, что премьера «Не время умирать» состоялась в сентябре 2021 года. За время проката кинолента собрала $774 млн при $250 млн бюджета.

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