Торсхавн , Дания, 25 марта 2022, 17:52 — REGNUM Надгробная плита Джеймса Бонда установлена на Фарерских островах по распоряжению правительства. Об этом сообщил портал Comicbook.
Как отмечает издание, съёмки последней части бондианы «Не время умирать» проходили на территории Фарерских островов — теперь по их ключевым местам проходят туристические экскурсии. Правительство региона решило сделать собственный памятник, а также увековечить «высшую жертву» героя Дэниела Крейга, который погибает в финале картины. «Памяти Джеймса Бонда, 1962−2021 годы», — говорится на памятнике.
ИА REGNUM напоминает, что премьера «Не время умирать» состоялась в сентябре 2021 года. За время проката кинолента собрала $774 млн при $250 млн бюджета.
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