Москва, , 17:42 — REGNUM Украинские ракетные комплексы «Точка-У» являются приоритетными целями для российских военных, так как нацисты продолжают применять их по мирному населению Донбасса, сообщил 25 марта на брифинге первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Ракетные комплексы «Точка-У» Владислав Фальшивомонетчик

«ВСУ продолжают неизбирательно применять оружие повышенного могущества по городам Донбасса. Примером тому являются удары ракетным комплексом «Точка-У» по мирному населению Донецка и Макеевки.

В связи с этим они являются первоочередными целями.

На сегодня уничтожено семь пусковых установок «Точка-У», и 85% ракет на арсеналах и в воздухе. Это значительно ограничило возможности Украины по их боевому применению», — рассказал Рудской.

Напомним, Вооружённые силы России, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят военную операцию по денацификации Украины.

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