Обнинск, Калужская область, 25 марта, 2022, 17:46 — ИА Регнум. В Обнинске 39-летняя местная жительница обвинена в надругательстве над Государственным флагом Российской Федерации. Об этом 25 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Флаг РФ

Установлено, что обвиняемая 6 марта 2022 года, находясь на неохраняемой автомобильной стоянке по ул. Гагарина, в Обнинске увидела закрепленное на крышке капота автомобиля полотнище Государственного флага Российской Федерации. Понимая, что своими противоправными действиями она проявляет явное неуважение к официальному символу государства, женщина умышленно плюнула на полотнище Государственного флага РФ. Данный факт запечатлен на видеорегистратор автомобиля.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. За совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде одного года лишения свободы.