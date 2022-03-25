Москва, 25 марта, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Даже в условиях стагнации строительной отрасли РФ высвобождающиеся излишки трудовой силы будут быстро абсорбированы рынком. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Так она прокомментировала итоги опроса, согласно которому в РФ 40% строительных компаний решили заморозить возведение объектов жилой и коммерческой недвижимости.

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«Скорее всего, заморозка проектов не приведет к серьезной смене конфигурации на рынках труда, — сказала Финогенова. — Рост издержек девелоперских компаний, вызванный удорожанием строительных материалов и логистическими проблемами, является важным сдерживающим фактором роста зарплат, а дефицит специалистов, имеющих профильное образование, в короткие сроки компенсировать не удастся. Спрос на низкоквалифицированный персонал сохранится в 2022 году, поэтому даже в условиях стагнации строительной отрасли, высвобождающиеся излишки трудовой силы будут быстро абсорбированы рынком».

При этом она обратила внимание на то, что строительная отрасль РФ начала испытывать «кадровый голод» еще в 2021 году, и его не смогло компенсировать даже упрощение норм приема на работу мигрантов.

«По сути, структурная безработица наблюдалась практически во всех отраслях российский экономики, квалификация соискателей на вакансии не совпадает с предложениями работодателей по зарплате», — уточнила Финогенова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России могут установить эталонные цены на строительные материалы для возведения школ, больниц, детских садов.