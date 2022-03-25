Челябинск, 25 марта, 2022, 17:37 — ИА Регнум. В Челябинской области начальник отдела регионального министерства строительства и инфраструктуры стал фигурантом уголовного дела о халатности. Об этом сообщает южноуральское управление СКР.

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По данным следствия, из-за ненадлежащего исполнения им своих обязанностей не удалось своевременно выявить и пресечь нарушения прав дольщиков. В результате оплаченного жилья не получили больше 300 участников долевого строительства.

Сейчас ведётся расследование уголовного дела. Также следователям предстоит оценить действия должностных лиц по контролю за строительством других домов с привлечением средств дольщиков.