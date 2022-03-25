Стокгольм, 25 марта 2022, 17:51 — REGNUM Шведский рэп-исполнитель Yung Lean (Юнатан Арон Леандёр Хостад) представил новый видеоклип Trip. Премьера работы состоялась на YouTube-канале артиста 25 марта.
Выпущенный ролик представляет собой нарезку не связанных между собой кадров, отражающих тему непростых отношений между возлюбленными. Режиссёром клипа выступил Гас Райхвальд.
Напомним, что вместе с публикацией видеоклипа Yung Lean анонсировал свой новый альбом. Выход пластинки Stardust намечен на 8 апреля 2022 года.
Читайте ранее в этом сюжете: Chance the Rapper посвятил клип любви к современному искусству