Стокгольм, , 17:51 — REGNUM Шведский рэп-исполнитель Yung Lean (Юнатан Арон Леандёр Хостад) представил новый видеоклип Trip. Премьера работы состоялась на YouTube-канале артиста 25 марта.

Yung Lean Скриншот YouTube

Выпущенный ролик представляет собой нарезку не связанных между собой кадров, отражающих тему непростых отношений между возлюбленными. Режиссёром клипа выступил Гас Райхвальд.

Напомним, что вместе с публикацией видеоклипа Yung Lean анонсировал свой новый альбом. Выход пластинки Stardust намечен на 8 апреля 2022 года.

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