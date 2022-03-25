Москва, , 17:35 — REGNUM Правительство поддержит трудоустройство молодых людей без опыта. Об этом 25 марта заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами от фракции «Новые люди» в Госдуме.

Михаил Мишустин Duma.gov.ru

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«Хотел бы ещё раз отметить вашу инициативу, мотивирующую работодателей брать на работу молодёжь. Правительство обязательно окажет дополнительную помощь при трудоустройство, в частности, выпускников колледжей и вузов без опыта работы, а также инвалидов, детей-сирот, родителей несовершеннолетних детей и молодых людей без среднего и профессионального образования», — заявил Мишустин.

«Эта субсидия будет равна минимальному размеру оплаты труда, который будет увеличен на районный коэффициент суммы страховых взносов, ну и, соответственно, количества трудоустроенных по истечению первого, третьего и шестого месяца их трудоустройства», — указал он.

По его словам, соответствующее постановление правительства уже подписано