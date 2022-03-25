Сургут, Югра, , 17:35 — REGNUM Пенсионер из Сургута (ХМАО) подозревается в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Девочка acandraja

По версии следствия 22 марта 64-летний сургутянин в помещении обувной мастерской воспользовался беспомощным в силу особенностей развития состоянием 17-летней девочки-подростка. Он запер дверь мастерской, после чего совершил изнасилование потерпевшей и иные действия сексуального характера.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 131 и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Изнасилование и иные насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней»). Подозреваемый задержан и в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство о его заключении под стражу.

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