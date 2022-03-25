25 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление президента США Джо Байдена о том, что страны Европейского союза будут обеспечены достаточными объёмами природного газа.

Оксана Переможенко, , 20:46 — REGNUM Страны Европейского союза будут обеспечены достаточными объёмами природного газа, заявил 25 марта президент США Джо Байден в Брюсселе.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Байден пообещал обеспечить страны ЕС такими объемами газа, которые бы позволили им отказаться от закупок российского голубого топлива «задолго до 2030 года».

Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Open Ukraine / УКРАИНА» и «Радио Стыдоба». Многие участники обсуждения задались вопросом, каким образом Америка собирается обеспечить Европу необходимыми объемами природного газа.

«Наверное, купит у русских и перепродаст по «демократическим» ценам», — комментирует новость автор телеграм-канала «Open Ukraine / УКРАИНА».

«Вот тогда в Европе поймут, что у них всё было…» — отреагировала Nataly B.

«Причем как раз за рубли и закупит», — смеется Михаил.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Обещать — не значит жениться», — добавила Татьяна.

«Что ж, деда, закупай рубли», — иронизирует Юлия Л.

«Фантазёр», — шутит Галина.

«По интернету он им газ передаст», — в свою очередь пошутила Екатерина В.

«Америка, заберите своего деда. Он сейчас всех вас раздаст, лишь бы России навредить», — с юмором написала Lilia.

«Ага, обещает он. Совсем плохой дед стал. У него уже одна нога землёй пахнет, а он до сих пор «державой» руководит, если это можно так назвать, конечно», — с сарказмом отметила Олеся.

«Байден вообще отличный агент. Предлагаю даже выделить ему дачу с теплицей и абонементом в баню под Рязанью!» — иронизирует Игорь К.

«В том и была идея… отказ от российского и переход на дорогой американский», — отреагировала Elvira.

«Я поняла. Байден хочет быть посредником и зарабатывать на российском газе. Украина же зарабатывала? Вот он решил ее убрать с пути и самому денежки делать», — с сарказмом комментирует Naira A.

«Если Европа выживет к тому времени», — добавил aligo.

«Сланцевым газом будут пичкать их по космическим ценам», — предположил «Тёмыч».

«А почему раньше не обеспечили? Терзают смутные сомнения, но почему-то кажется, что Европу в плане газа ждет такая же… [ерунда], которую отработали на Украине. Газ также будет по трубопроводам идти в Европу, а вот по бумагам… газ будет экспортироваться из США. И в итоге все довольны. РФ поставляет ресурс (ей как бы все равно), США, как и обещали, поставляют в Европу газ, а Европа отказалась от газа из РФ», — отметил Александр.

«Полный контроль над своими колониями, логично. Кстати, не удивлюсь, если еще и все продукты оружейной промышленности США перед передачей «партнерам» из НАТО снабжены «рубильниками выключения» на случай бунта крестьян супротив барина Сэма. То есть демократичного Сэма», — с сарказмом добавил Александр.

«Подминает под себя всю Европу…» — пишет Маслова В.

Голос хозяина. США, Европа Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Смешно, для сжиженного газа должны быть построены резервуары (наземные, подземные). А для начала, чтобы полностью заменить Россию по поставкам газа на европейский рынок, США должны удвоить достигнутый объем экспорта СПГ, довести его до 200 млрд м³ и полностью перенаправить его в Европу, разорвав все ранее заключённые контракты. Кроме того, не стоит забывать про логистику. Уже сейчас большинство европейских СПГ-терминалов загружены на полную мощность. Они не справятся с дополнительным ростом поставок сжиженного газа. Для развития инфраструктуры потребуются время и огромные инвестиции — ЕС к ним готов? Это не говоря, что нужно строить новый танкерный флот, пока американские компании не спешат это делать — может, и этот вопрос Брюссель возьмёт на себя», — написала Марина К.

«Цену Байден, естественно, не уточнил. А вообще выгодоприобретатель всего этого дела с санкциями вообще не палится, как говорится», — подытожил автор телеграм-канала «Радио Стыдоба», комментируя заявление Байдена.