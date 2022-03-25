Москва, , 17:30 — REGNUM Почти полностью уничтожены ВВС, ВМС и войска ПВО Украины, а также значительная часть военного потенциала нацистского режима, сообщил 25 марта на брифинге первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Потери ВСУ © ИА REGNUM

Он напомнил, что «демилитаризация Украины достигается как нанесением высокоточных ударов по объектам военной инфраструктуры, местам дислокации соединений и воинских частей, аэродромам, пунктам управления, арсеналам и складам вооружения и военной техники, так и действиями войск по разгрому противостоящих группировок противника».

«Нанесено поражение 16 основным военным аэродромам, с которых осуществлялись боевые вылеты авиации ВСУ. Уничтожено 39 баз хранения и арсеналов, на которых содержалось до 70% всех запасов военной техники, материальных средств и горючего, а также более 1 млн 54 тысяч тонн боеприпасов», — рассказал Рудской.

Ранее он сообщил, что ВСУ за месяц боёв потеряли 30 тыс. человек.

Напомним, Вооружённые силы России, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят военную операцию по денацификации Украины.

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