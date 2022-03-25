Нью-Йорк, США, , 17:36 — REGNUM Американская актриса Лили Коллинз на одном из интервью рассказала о том, что претендовала на одну из ролей в сериале «Сплетница». Об этом 25 марта пишет портал SRSLY.

Лили Коллинз в сериале «Эмили в Париже» Кадр из сериала «Эмили в Париже»

По словам Коллинз, она могла сыграть Дженни Хамфри, роль которой досталась Тейлор Момсен. Актриса призналась, что была расстроена отказом: «Я так этого хотела». «Если бы я получила эту роль, моя жизнь была бы совсем другой. Ведь мне пришлось бы переехать в Нью-Йорк. И я бы не смогла окончить среднюю школу», — рассказала она.

ИА REGNUM напоминает, что сериал «Сплетница» — это подростковая драма, основанная на одноимённой серии романов писательницы Сесили фон Цигезар. Шоу транслировалось с 2007 по 2012 годы — в 2021 году вышел перезапуск проекта.

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