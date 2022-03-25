Москва, , 17:20 — REGNUM Ужесточать денежно-кредитную политику придется всем крупным экономикам мира. Об этом на своей странице в социальной сети написал доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Рост инфляции в Великобритании намекает на необходимость дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Инфляция сильно растет во всех крупных экономиках мира (Китай пока отстаёт, но, весьма вероятно, скоро нагонит). А это значит — ужесточать ДКП придется всем. Похоже, эпоха «дешёвых денег» уходит в прошлое», — полагает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что один из рисков, которые могут помешать Великобритании остановить рост инфляции, — это большая закредитованность населения.

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