Москва, 25 марта 2022, 17:34 — REGNUM Украинские власти виноваты в том, что на Украине наблюдается разгул преступлений — бандитизм, мародёрство, ведь именно киевский режим стал инициатором бесконтрольной выдачи оружия, сообщил 25 марта журналистам первый заместитель главы Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
Представитель Минобороны РФ уточнил, что ситуация с преступностью на Украине сейчас ухудшается с каждым днём.
Читайте ранее в этом сюжете: Уничтожено 70% украинской военной техники, боеприпасов и горючего