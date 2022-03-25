Москва, , 17:34 — REGNUM Украинские власти виноваты в том, что на Украине наблюдается разгул преступлений — бандитизм, мародёрство, ведь именно киевский режим стал инициатором бесконтрольной выдачи оружия, сообщил 25 марта журналистам первый заместитель главы Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Рудской «К разгулу бандитизма, грабежам и мародёрству, а также гибели мирных жителей привела массовая бесконтрольная выдача украинским режимом десятков тысяч единиц стрелкового оружия гражданскому населению, в том числе выпущенным из тюрем уголовникам».

Представитель Минобороны РФ уточнил, что ситуация с преступностью на Украине сейчас ухудшается с каждым днём.

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