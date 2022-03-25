Москва, , 17:18 — REGNUM Правительство работает над обеспечением максимально комфортных условиях работы для предпринимателей. Об этом 25 марта заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами от фракции «Новые люди» в Госдуме.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сейчас крайне важно обеспечить максимально комфортный режим и условия для предпринимателей. И с этой целью был предложен особый порядок реструктуризации кредитов с плавающими ставками», — заявил Мишустин.

«Сейчас, как вы знаете, заёмщики смогут не платить проценты в полном объёме, капитализировать их — то есть добавить к телу долга на конец годового периода, перенести их. Правительство подготовит перечень критериев, которые позволят ряду компаний, соответственно, потом претендовать в том числе на списание таких процентных выплат», — указал он.