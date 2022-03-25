Санкт-Петербург, , 18:00 — REGNUM В Санкт-Петербурге в связи с приближающимся летним сезонов сняли ограничения на водные экскурсии. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе Смольного. Теперь организаторы водных экскурсий могут заполнять более 50% мест на транспорте. Также пассажиры теперь могут свободно перемещаться по палубе.

Прогулки на теплоходе в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

«Снятие ограничений позволит активизироваться одному из самых популярных видов отдыха в Петербурге. Прогулки на речных трамвайчиках — такая же визитная карточка нашего города, как и его легендарные архитектурные ансамбли, музеи, театры, парки, — заявил председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев. — В этом году в планах Северной столицы — запуск новых водных маршрутов, например тех, которые свяжут современные общественные пространства — «Севкабель порт» и «Новую Голландию».

Для жителей и гостей города всегда есть широкий ассортимент маршрутов водных экскурсий. К тому же из центра города на «Метеорах» можно добраться до Кронштадта и Петергофа.

Гендиректор судоходной компании «Нева Тревел» Юрий Набатов отметил, что теплоходы уже готовы к новому сезону. Он начнется уже в апреле, примерно с 8 по 14 число.

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