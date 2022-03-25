Нижневартовск, Югра, 25 марта, 2022, 17:14 — ИА Регнум. В Нижневартовске (ХМАО) предприниматель запатентовал фольгиратор, не имеющий аналогов в мире. Об этом сообщает «Югра-ТВ».

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Фольгиратор от изобретателя Александр Виршке позволяет печатать по фактурным поверхностям, используя обычную фольгу для горячего тиснения. Аппараты нижневартовского новатора уже приобрели предприниматели из США, Молдавии и России.

Александру Виршке в продвижении уникальной разработки содействует Центр поддержки экспорта Югры и Технопарка высоких технологий. Он не намерен останавливаться на достигнутом и скоро запатентует ещё одно свое изобретение.