Вашингтон, 25 марта, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Американская актриса Вупи Голдберг прокомментировала турне принца Уильяма и Кейт Миддлтон по Карибским островам. Об этом 25 марта пишет Daily Mail.

Кадр из фильма Привидение Вупи Голдберг в фильме Привидение

Выступая на The View, актриса сказала, что члены королевской семьи «много лет жестоко обращались с Индией». Голдберг заявила, что правящая династия Великобритании должна извиниться за своё «колониальное прошлое».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, принц Уильям с супругой посетили Ямайку с официальным визитом в честь 60-летия независимости страны от британской короны. Во время встречи руководство Ямайки заявило, что намерено изменить законодательство с целью лишить королеву Великобритании Елизавету II статуса главы карибского государства. Визит членов королевской семьи спровоцировал в стране акции протеста, в которых жители требовали от Великобритании компенсации за «годы рабства» и ускорения процесса превращения страны в республику.