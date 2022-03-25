Курск, , 17:12 — REGNUM Депутаты Курской областной думы внесли изменения в областной закон «Об установлении дифференцированных ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Квентин Массейс. Сбощики налогов, 1509 (фрагмент)

В качестве региональной меры поддержки социального предпринимательства для этой категории снижаются налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения: с 15% до 5% — в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, и с 6% до 1% — в случае, если объектом налогообложения являются доходы.

Пониженные ставки УСН будут применены уже за налоговый период 2022 года для тех предприятий и организаций, которые получат статус социальных предприятий в 2022 году. Мера является ежегодной.