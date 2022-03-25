Москва, , 17:10 — REGNUM На данный момент российскими войсками на Украине заблокированы города Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, сообщил 25 марта на брифинге первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Потери ВСУ © ИА REGNUM

Он пояснил, какие задачи позволяет решать блокировка городов Украины.

«Общественность и отдельные эксперты задаются вопросом, что мы делаем в районе блокированных украинских городов.

Эти действия осуществляются с целью нанесения такого ущерба объектам военной инфраструктуры, технике, личному составу ВСУ, результаты которого позволяют не только сковывать их силы и не дают им возможности усилить свою группировку на Донбассе, но и не позволят сделать это до полного освобождения российской армией территорий ДНР и ЛНР.

Изначально мы и не планировали их штурм, чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения.

И хотя такую возможность мы не исключаем, однако по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач, а они решаются успешно, наши силы и средства будут концентрироваться на главном — полном освобождении Донбасса», — рассказал Рудской.

Напомним, Вооружённые силы России, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят военную операцию по денацификации Украины.

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