Москва, , 17:09 — REGNUM Российская экономическая модель остается спекулятивной. Об этом 25 марта в своем Telegram-канале написал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП).

Михаил Делягин Politikus.ru

«Индексация [прожиточного минимума и социальных пенсий] в апреле на 8,6 процента. Вам не смешно? Власть жителям России ничего не гарантирует, даже прожиточный минимум. Существующая экономическая модель экономики, к сожалению, остается спекулятивной. И спасти ситуацию в стране может только переход к системе развития, а не её разграбления. В отношении бизнеса, враждебного России, нужен военный коммунизм», — написал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля нынешнего года социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению будут проиндексированы на 8,6%.

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