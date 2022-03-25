Москва, 25 марта, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Жители Москвы, как и раньше, предпочитают совершать покупки безналичным способом. Об этом 25 марта сообщил РИА Новости заместитель мэра города Владимир Ефимов.

Оплата банковской картой

Западные санкции, которые лишили жителей России возможности полноценно пользоваться сервисами Apple Pay или Google Pay, не сильно сказались на соотношении наличных и безналичных расчетов, отметил чиновник.

«Несмотря на турбулентную ситуацию, заметного снижения доли безналичных платежей мы не видим. В целом за последний год, как и в большинстве крупнейших мировых мегаполисов, в Москве доля покупок за наличные постоянно снижается — пластиковая карта удобнее и безопаснее», — сказал Ефимов.

Как сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференции в Москве экономист Василий Колташов отметил, что санкции наносят непоправимый ущерб экономике Евросоюза, но не России.