Москва, 25 марта 2022, 17:13 — REGNUM Удары по арсеналам и базам ВСУ наносят российские ВКС, чтобы украинская сторона не смогла восстановить разбитую военную технику, сообщил 25 марта журналистам первый заместитель главы Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
Так, 30 ключевых предприятий ВПК Украины поражены в ходе спецоперации крылатыми ракетами Х-101, «Калибр», «Искандер» и авиационным комплексом «Кинжал». То есть поражены предприятия, осуществлявшие ремонт 68% вооружения и техники.
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