Рига, 25 марта, 2022, 17:07 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

Профессор Латвийского университета Гиртс Карнитис назвал самым оптимальным результатом жестких санкций Запада против России «лишение ее статуса ядерной державы и разделение территории на отдельные части».

Об этом он написал на своей странице в социальной сети. При этом для достижения цели профессор готов на снижение уровня жизни в его собственной стране.

«Я не против потерпеть, что экономические санкции также имеют финансовое влияние на меня (цены на топливо, цены на отопление и так далее). И я готов терпеть еще больше, потому что это всего лишь деньги, и в меня не стреляют», — написал профессор.

Вместе с этим, он указал на итоговую цель санкций Запада — обеспечение безопасности Латвии на несколько поколений вперед.