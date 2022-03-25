Рига, , 17:04 — REGNUM Политические элиты Латвии поставили крест на интеграционных процессах общества последнего 30-летия, сделав выбор в пользу построения единообразного политического общества. Об этом латвийский журналист-обозреватель Абик Элкин сообщил на страницах портала bb.lv.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Таким образом он прокомментировал заявление министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса.

«Время отказаться от устаревшего, себя уже исчерпавшего и не вызывающего доверия ни у латышей, ни у русскоязычных понятия «интеграция общества», — написал министр и добавил: «Вместо этого нужно укреплять и способствовать концепции политической нации, которая основывается на Сатверсме, европейско-западных ценностях, понимании, что латвийская государственность, независимость и безопасность — это наша основа, общая ответственность и обязанность».

По мнению журналиста, своим заявлением глава МИД Латвии сам загоняет латвийское общество в ловушку.

«Три десятилетия, с момента восстановления независимости, правящие политики и теоретики концепции современной латвийской государственности говорили о чем угодно, только не о политической нации. Говорили о лояльности, об интеграции, о сплочении, но только не о политической нации», — заметил по этому поводу журналист.

Но понятие политической нации подразумевает равные права и возможности во всем, в том числе и в активном участии в политическом процессе, добавил Элкин. Он посоветовал элитам страны в заявленном направлении не только делать заявления, но и занятсья конкретынм как можно активнее:

«Что для этого нужно сделать? Прежде всего, признать всех жителей Латвии, равноправными во всем. Для этого следует опять-таки пересмотреть процесс натурализации, всячески ускорив ликвидацию массового безгражданства. Наличие в стране более 200 тысяч неграждан едва ли соответствует западноевропейским ценностям. Решение проблемы неграждан — это и вопрос безопасности, сплочения общества».

Абик Элкин добавил, что новое понимание консолидации общества предусматривает также и то, что нужно меньше использовать кнут и больше пряник.

«Вряд ли пятая уже по счету реформа школ нацменьшинств будет укреплять общество и стимулировать создание политической нации», — считает латвийский публицист.