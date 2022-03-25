Рига, 25 марта, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Политические элиты Латвии поставили крест на интеграционных процессах общества последнего 30-летия, сделав выбор в пользу построения единообразного политического общества. Об этом латвийский журналист-обозреватель Абик Элкин сообщил на страницах портала bb.lv.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Таким образом он прокомментировал заявление министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса.

«Время отказаться от устаревшего, себя уже исчерпавшего и не вызывающего доверия ни у латышей, ни у русскоязычных понятия «интеграция общества», — написал министр и добавил: «Вместо этого нужно укреплять и способствовать концепции политической нации, которая основывается на Сатверсме, европейско-западных ценностях, понимании, что латвийская государственность, независимость и безопасность — это наша основа, общая ответственность и обязанность».

По мнению журналиста, своим заявлением глава МИД Латвии сам загоняет латвийское общество в ловушку.

«Три десятилетия, с момента восстановления независимости, правящие политики и теоретики концепции современной латвийской государственности говорили о чем угодно, только не о политической нации. Говорили о лояльности, об интеграции, о сплочении, но только не о политической нации», — заметил по этому поводу журналист.

Но понятие политической нации подразумевает равные права и возможности во всем, в том числе и в активном участии в политическом процессе, добавил Элкин. Он посоветовал элитам страны в заявленном направлении не только делать заявления, но и занятсья конкретынм как можно активнее:

«Что для этого нужно сделать? Прежде всего, признать всех жителей Латвии, равноправными во всем. Для этого следует опять-таки пересмотреть процесс натурализации, всячески ускорив ликвидацию массового безгражданства. Наличие в стране более 200 тысяч неграждан едва ли соответствует западноевропейским ценностям. Решение проблемы неграждан — это и вопрос безопасности, сплочения общества».

Абик Элкин добавил, что новое понимание консолидации общества предусматривает также и то, что нужно меньше использовать кнут и больше пряник.

«Вряд ли пятая уже по счету реформа школ нацменьшинств будет укреплять общество и стимулировать создание политической нации», — считает латвийский публицист.