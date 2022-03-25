Ярославль, 25 марта, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Члены общественного совета при региональном департаменте дорожного хозяйства намерены просить главу Ярославской области уделить дополнительное внимание борьбе с нарушителями весового контроля. Об этом рассказал член общественного совета при департаменте Темур Абдуллаев.

Vk.com/yardorogi Большегруз на дороге

«За прошлый год было зафиксировано 20 тысяч событий на пунктах весогабаритного контроля Ярославской области. Из них всего 2 тысячи дошли до реальных штрафов. То есть 10 процентов. На сумму в 70 миллионов рублей», — рассказал общественник.

При этом, как уточнил Абдуллаев, водители идут на различные уловки — ставят номера от других автомобилей, частично закрывают номера или меняют часть цифр, которые вырезают с других знаков.

«Все это позволяет уходить от ответственности за перегруз и убивать дороги области фактически бесплатно. Честные предприниматели оформляют разрешение и платят за повышенный износ дороги. Самые нормальные не перегружают грузовики. При этом штрафы за подобные правонарушения никак не сопоставимы с прибылью, которую получают предприниматели, идя на эти нарушения. Проблему могла бы решить организация, имеющая возможность останавливать водителей грузовиков после уведомления о несоответствии номера автомобилю. При этом данная организация охватила бы и платные парковки с эвакуацией в областном центре, что уже сейчас представляет серьезную проблему и важно избежать трагедии из-за невозможности проезда автомобилей экстренных служб к месту ЧП», — подчеркнул общественник.

Сейчас члены общественного совета готовят письмо на имя врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева с просьбой рассмотреть возможности создания такого казенного учреждения.

В департаменте дорожного хозяйства Ярославской области подтвердили количество нарушений за год. При этом в ГИБДД были направлены материалы всего по 1805 случаям. 37% всех нарушителей закрывали номера при проезде поста весового контроля.