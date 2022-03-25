В Ярославской области хотят бороться с большегрузами, «убивающими» дороги
Ярославль, 25 марта, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Члены общественного совета при региональном департаменте дорожного хозяйства намерены просить главу Ярославской области уделить дополнительное внимание борьбе с нарушителями весового контроля. Об этом рассказал член общественного совета при департаменте Темур Абдуллаев.
При этом, как уточнил Абдуллаев, водители идут на различные уловки — ставят номера от других автомобилей, частично закрывают номера или меняют часть цифр, которые вырезают с других знаков.
Сейчас члены общественного совета готовят письмо на имя врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева с просьбой рассмотреть возможности создания такого казенного учреждения.
В департаменте дорожного хозяйства Ярославской области подтвердили количество нарушений за год. При этом в ГИБДД были направлены материалы всего по 1805 случаям. 37% всех нарушителей закрывали номера при проезде поста весового контроля.