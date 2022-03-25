Великий Новгород, 25 марта, 2022, 17:23 — ИА Регнум. В центре Великого Новгорода с крыши торгового центра на головы двух проходивших мимо женщин упал снег. Следственный комитет начал проверку. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

Gtrk-vyatka.ru Ледяная глыба

Инцидент произошел 24 марта на улица Федоровский Ручей, 2/1. После падения снега на головы двух женщин им понадобилась медицинская помощь.

«Следователи выясняют обстоятельства падения снега на двух женщину с крыши торгового центра», — уточнили в ведомстве.

С целью установления всех обстоятельств произошедшего, следователем следственного отдела по городу Великий Новгород следственного управления Следственного комитета РФ по Новгородской области организовано проведение доследственной проверки, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Отметим, это не первое травмирование людей в центре столицы Новгородской области. Кроме того, из-за плохой уборки города был оштрафован мэр, который в середине марта подал заявление о досрочном сложении полномочий.