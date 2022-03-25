Таллин, , 17:01 — REGNUM

Строительство

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

За месяц, прошедший с начала специальной военной операции России на Украине, все риски строительного сектора Эстонии материализовались, сообщило местное бизнес издание «Деловые ведомости».

К таким рискам издание отнесло то, что, с одной стороны, значительная часть украинской рабочей силы решила вернуться на родину, а, с другой стороны, цены на стройматериалы достигли фантастических высот. При этом перспективы сектора на фоне затягивающейся кампании не становятся оптимистичнее, сослалось издание на генподрядчиков.

«Такой рост цен, который возник, не может выдержать ни один строитель», — признал председатель правления Astlanda Ehitus Каупо Колсар

Ситуация становится настолько безнадежной, что застройщики уже считают вероятным расторжение договоров с покупателями квартир на основании форс-мажорных обстоятельств.

«Осмелюсь сказать, что большинство подрядчиков могут просто поставить работы на паузу», — уверяет Колсар, с которым согласен и председатель правления Ehitustrust Кайдо Сомелар, также считающий, что события на Украине подпадают под критерии форс-мажора.