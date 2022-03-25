Баку, , 16:58 — REGNUM ДОКУМЕНТ

Баку. 1978: Леонид Брежнев и Гейдар Алиев

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Использованы материалы, переведенные с азербайджанского языка

Главными темами для обсуждения азербайджанских политиков и экспертов в СМИ и соцсетях стали военные действия России на Украине, внутриполитическая ситуация в России и деятельность российских миротворцев в Карабахе. Негативную реакцию вызвало заявлениеначальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева о гуманитарной помощи, оказываемой Нагорным Карабахом Украине.

Анализируя события на Украине, азербайджанские политологи и эксперты ссылаются на официальные заявления западных политиков и оценки украинских политиков и экспертов. В различных публикациях встречаются оценки, в соответствии с которыми якобы российское наступление на Украину забуксовало из-за проблем с обеспечением топливом, продовольствием, запасными частями, медикаментами. По утверждениям азербайджанских экспертов, Россия воюет на Украине устаревшей техникой 1970-х годов. С особым энтузиазмом в Азербайджане тиражируют информацию украинских новостных агентств о потерях в рядах ВС России, периодически приводятся списки убитых высокопоставленных офицеров ВС РФ, пишут о «зверствах» российских солдат, об убийствах детей, женщин и стариков. Широко обсуждается также тема антироссийских санкций, которые, по их мнению, приведут к краху экономики России. Азербайджанские аналитики предрекают и смену власти в стране. Поражение России в этой войне рассматривается ими как шанс для оккупации части Нагорного Карабаха, которая находится под контролем российских миротворцев.

Что касается заявления Михаила Мизинцева, то в Баку его оценили как провокационное. В военном ведомстве Азербайджана заявили, что «такого рода заявления могут нанести ущерб азербайджано-российским отношениям и привести к обострению ситуации на территориях Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент». Они призвали Минобороны РФ прекратить практику упоминания суверенных территорий страны под наименованием административно-территориальных единиц, не существующих в Азербайджане.

Депутат азербайджанского парламента Эльман Мамедов: «Помните события в Грузии в 2008 году? Российские военнослужащие находились в Осетии в качестве миротворцев. Грузия решила провести операцию по восстановлению территориальной целостности. Но Россия «сочла», что это опасно для своих миротворцев (десятки российских миротворцев неспровоцированно были расстреляны в упор грузинскими войсками — ИА REGNUM). Результат всем известен. Теперь миротворцы на нашей территории. Они источник опасности с первого дня своего размещения в Карабахе. В этом смысле Азербайджан может повторить горький опыт Грузии образца 2008 года. С их разрешения, при их поддержке и по их поручениям армянские бандформирования совершают провокации. Конечно же, эти провокации не остаются без ответа. И в таких случаях миротворцы начинают действовать, превращаются в мишень. И в «один прекрасный день» тот же самый Путин, вторгшийся в Украину, скажет, что существует опасность для моих военнослужащих в Карабахе, и я должен защитить их. Другими словами, армяне могут мастерски воспользоваться этим, поставить их лицом к лицу с нами и могут произойти нелицеприятные события», — отметил он. Депутат также заявил, что должны быть предприняты меры для того, чтобы миротворческий контингент покинул территорию Азербайджана. По мнению Мамедова, подписанная 22 февраля президентами Азербайджана и России декларация даёт Азербайджану право с помощью российских военнослужащих, дислоцированных в Карабахе, добиться вывода незаконных армянских вооруженных формирований из своей территории. Если Россия уважает свою подпись и будет искренней, она обязана сделать это».

Иса Гамбар, лидер оппозиционной партии «Мусават» в интервью LAF TV: «Против России введены беспрецедентные санкции. Речь идет не просто о санкциях, а об изоляции ее от внешнего мира. Идет процесс выведения России из политической карты мира. Санкции носят тотальный характер. Русский народ изолируют от остального мира, поскольку он смирился с этим преступлением и участвует в войне против украинского народа. Вне зависимости от того, какие города будут захвачены, и Путин, и Россия уже проиграли в этой войне. А останется Путин у власти или нет, зависит от итогов войны. Еще до ее начала Путин проигнорировал предложение Зеленского о переговорах. Российские пропагандисты утверждали, что нет такого государства, как Украина, что это искусственное образование и они будут говорить только с США, ЕС, НАТО и ОБСЕ. А что происходит сейчас? Российская делегация целый день ожидала прибытия украинской делегации к месту проведения переговоров в Белоруссии. Если эти процессы будут продолжены, падение режима Путина неизбежно. Российские олигархи, бизнесмены, интеллигенция, а также народ недовольны сложившейся ситуацией. Они должны набраться мужества, проявить волю и высказать свой протест против преступлений Путина».

Выдержки из интервью председателя Демпартии Азербайджана Сардара Джалалоглу Reaksiya TV

«Из истории нам известно, что на этих территориях, включая и Москву, размещалась Татария, где проживали кипчакские тюрки. Здесь были тюркские ханства Золотой Орды. Потом некоторые князья отделились от Киевской Руси и двинулись на север и в 18 веке, во время правления Ивана 3-го было объявлено об образовании Российского государства. До этого государства под названием Россия не было. Были князья, которые жили под протекторатом татар. То есть, Киевское государство существовало за несколько веков до Московского. Сможет ли Путин показать на территории России хоть один русский исторический памятник, церковь времен киевского государства? В Киеве есть памятники тысячелетней давности. А на территории России — памятники 200−300 летней давности. Причиной развала СССР стал русский шовинизм, ошибочная политика русских, высокомерное отношение к другим народам, их эксплуатация. Все аргументы Путина, связанные с историей ничто иное, как вымысел и попытка оправдать свою политику. Смешно сравнивать историю Киевского государства и 300-летнюю историю России. (…) После поражения России на Украине российские войска будут выведены из Карабаха. На Украине решается судьба и Азербайджана, и Казахстана, и Узбекистана, и Грузии. Руководство Азербайджана прекрасно это понимает. И гуманитарная помощь оказывается с этой целью. Так как она не менее важна, чем военная помощь. И добровольцы должны быть туда направлены. Это джихад. Мусульмане должны бороться за справедливость.

Путин создал прецедент. Другие страны должны отобрать у России свои территории. Нам нужно вернуть Дагестан. (…) Нужно признавать Татарию, Башкирию. По-другому с Россией разговаривать не получается.

Ведущий: Наши пользователи поддерживают Сардар-бея и пишут «Дербент — это Азербайджан». Я был в Дербенте и при переходе границы я ощутил всю ненависть русских солдат по отношению к нам.

С.Джалалоглу: Махачкала называлась Инджигала. Потом переименовали в Махачкала в честь какого-то русского правителя. Проживающих там азербайджанцев называют каракалпаками, кумыками, лишь бы стереть следы нашего там присутствия. Каким бы сумасшедшим ни был Жириновский, даже он признался, что проживающие там тюрки — азербайджанские тюрки. (…) России больше нет. Путин поставил точку в ее существовании». (перевод)

Интервью председателя партии REAL Ильгара Мамедова LAF TV

«Допустим, что Россия выиграла в этой войне, что дальше? Представьте, что вы захватили территорию какого-то государства, и чтоб подчинить его население, к каждому человеку нужно представить одного солдата. Есть ли у России такие ресурсы? Нет. Сложности начнутся тогда, когда украинские партизаны организованно, руководимые из единого центра, перейдут к действиям против российской армии. Вот тогда у русских и начнутся проблемы. Если кто-то думает, что с Запада и Востока придут и будут воевать вместо Украины, то такого не будет. Никто Украину защищать не будет. Они должны сделать это сами. Отложим в сторону и моральную, и материальную помощь, но жизни будет терять украинский народ. И Азербайджан должен сделать из всего этого выводы. Посмотрите, сколько дней Зеленский просит о гарантиях безопасности. Никто ему этих гарантий не дает. Говорят: «вы хорошие люди, мы вам симпатизируем, вот вам материальная и моральная поддержка, защищайтесь от русских сами». С учетом этого, нужно укреплять союз Азербайджана с Турцией. В этом должен быть заинтересован не только Азербайджан, но и Турция, политическое будущее которой также неясно и впереди у нее выборы. Там есть люди, которые иначе смотрят на единство Турции и Азербайджана. Мы должны лучше спланировать свой союз с Турцией, чтобы быть готовыми ответить на любое вмешательства извне. Путин открыто заявил о восстановлении СССР. Первой была Беларусь, потом Казахстан, теперь Украина. И Путин не скрывает, что его цель — восстановление СССР. Не думаю, что ситуация в Украине скоро стабилизируется. Внимание Путина будет направлено на страны Южного Кавказа и он захочет что-нибудь для себя здесь урвать». (перевод)

Экономист, член партии REAL Натиг Джафарлы: «Военная агрессия России и попытка оккупации Украины приведут к изоляции Кремля. Время однозначно работает на благо героического украинского народа и государства. Неудавшийся блицкриг России привел к тому, что страны, на которых полагалась Москва, отворачиваются от нее. Из-за этого Кремль становится более раздражительным, агрессивным и совершает множество ошибок». (перевод)

Интервью политолога Арифа Юнуса и военного эксперта, бывшего замминистра обороны Азербайджана (1992) полковника в отставке Исы Садыгова каналу OSMANQIZI TV:

Ариф Юнус: «Сегодня у Путина еще есть шанс что-то изменить. По показателям опросов провластных социологов и согласно проводимой в стране пропаганде, Путина поддерживает 71 процент населения. По мнению независимых российских социологов, реальный показатель составляет 30, максимум 40 процентов. Из последних выступлений Путина становится ясно, что в стране начнутся репрессии. Вместе с тем наблюдается политическая эмиграция. Россияне едут в Центральную Азию и на Южный Кавказ. По данным СМИ, 50 — 70 тысяч российских граждан покинули страну. Если Путин не сможет захватить какой-нибудь крупный город, маловероятно, что он сможет чего-то добиться на переговорах. Бои продолжатся до апреля.

Иса Садыгов: Путин и Россия уже проиграли. И добиться каких-то кардинальных изменений они не смогут. Это война не только между Россией и Украиной. Это война между Россией, Украиной, НАТО и всем остальным миром. Своими действиями Путин пытается продлить свою жизнь» (дословный перевод).