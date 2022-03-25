Таллин, 25 марта, 2022, 16:58 — ИА Регнум.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция Z

Крупнейшее в русской Эстонии сообщество в соцсетях автовладельцев и водителей «EZ-дуны» столкнулось с неожиданной проблемой: участников сообщества из-за буквы Z в логотипе группы ошибочно записывают вcторонники специальной военной операции России на Украине.

Об этом сообщило эстонское изданиеPostimees и привело конкретный пример.

Так, участница группы «EZ-дуны» Ирина работает в большой клининговой компании: «У меня несколько объектов по Тарту, передвигаюсь исключительно на машине. Наклейка с логотипом группы «EZ-дуны» уже два года на заднем стекле, никто ни разу не обратил внимания на нее».

Однако все изменилось после 24 февраля 2022 года. По ее словам, ее начальству пожаловались и потребовали снять знак. Ирина все объяснила начальнице и отправила ссылку на группу в соцсети. На этом инцидент был улажен.

«Второй раз конфликт произошел на другом объекте, где я убираю по вечерам. На этот раз моему начальству позвонили с жалобой на меня из-за запрещенного знака на моей машине. Пригрозили, что, если я не сниму наклейку, мне не разрешат работать, даже не пустят на их территорию припарковаться», — говорит она.

Администраторы сообществаEZ-дуны также признались, что уже неоднократно получали письма с требованием убрать букву из логотипа. Сообщество насчитывает почти 76 000 активных участников и существует как минимум три года.

Как ранее сообщал ИА REGNUM, у правоохранительных органов Эстонии нет права требовать удалить буквуZоткуда бы то ни было, посколькупубличное использование буквы Z, которая стала символомвоенной операции России на Украине, в Эстонии не запрещено.