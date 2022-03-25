Москва, 25 марта, 2022, 16:57 — ИА Регнум. С 24 февраля потери вооружённых формирований Украины составили порядка 30 тыс. человек, сообщил 25 марта на брифинге первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

ИА REGNUM Потери ВСУ

По данным Генштаба ВС РФ, украинские нацисты потеряли убитыми и пленными не менее 14 тыс. человек, еще около 16 тыс. — санитарные потери.

«За месяц военных действий потери ВСУ составили порядка 30 тыс. человек, в том числе более 14 тыс. — безвозвратные и около 16 тыс. — санитарные», — сказал Рудской.

Кроме того, он отметил, что снабжение украинских войск боеприпасами, горючим и продовольствием практически полностью парализовано.

«В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал Вооруженных сил Украины, что позволяет, еще раз подчеркну, сосредоточить основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса», — рассказал Рудской.

Напомним, Вооружённые силы России, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят военную операцию по денацификации Украины.