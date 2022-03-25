Ижевск, 25 марта, 2022, 16:56 — ИА Регнум. С 6 июня Автозавод в Ижевске переходит на 4-дневный режим рабочей недели. Планируется, что в таком формате производственная площадка будет работать в течение трех летних месяцев, сообщает пресс-служба компании «АвтоВАЗ».

Valera N. Ttrubin На конвейере АвтоВАЗа

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Отмечается, что мера будет действовать в связи с «прогнозом российского автомобильного рынка и продолжающимся значительным дефицитом поставок электронных компонентов». Аналогично будет работать площадка в Тольятти.

В период корпоративного отпуска, который переносится на 4−24 апреля, компания будет пытаться максимально восстановить цепочки поставок комплектующих. Кроме того, ведется активная работа по замене некоторых критически важных импортных компонентов альтернативными решениями.

Для сохранения уровня доходов сотрудников предприятия руководство «АвтоВАЗА» обратилось в правительство России с просьбой о выделении средств для организации временных и общественных работ с оплатой пятого рабочего дня из федерального бюджета. Средства на эти цели уже выделены.

Как сообщало ИА REGNUM, Минпромторг России находится в постоянном контакте с руководством «Автоваза» и Группы Renault. Предпринимаются все необходимые действия для скорейшего возврата к стабильной работе всех конвейеров.