Таллин, , 16:55 — REGNUM В Эстонии, если полицейский патруль обнаруживает автомобиль с наклейкой в виде буквы Z, он задерживает это транспортное средство, проверяет находящихся там людей и требует удаления буквы Z.

Z (сс)

Об этом эстонскому изданию Postimees сообщил генеральный директор Департамента полиции и погранохраны страны Эльмар Вахер. Он признал, что в Эстонии уже зафиксировано несколько таких случаев.

Однако, как отмечает издание, если водитель автомобиля с буквой Z не прислушается к просьбе, полиции нечем ему пригрозить, поскольку использование буквы Z, которая стала символом военной операции Рсосии на Украине, в Эстонии не запрещено.

Поэтому представители националистической партии Isamaa в парламенте потребовали, чтобы законодательно эта ситуация изменилась.

Так, бывший министр юстиции Урмас Рейнсалу предложил парламенту дополнить раздел о пропаганде войны в Уголовном кодексе пунктом о том, что использование всемирно распространенных знаков публичной поддержки военной операции РФ против Украины будет наказываться штрафом в размере до 400 евро.

В случае сопротивления требованиям властей такому лицу может быть назначено лишение свободы на срок до трех лет.

Министерство юстиции Эстонии начало анализ предложения.