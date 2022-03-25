Минобороны заявило, что на Украине вооружение РФ показало свои преимущества
Москва, 25 марта, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Свои преимущества показало в ходе спецоперации на Украине российское вооружение, сообщил 25 марта журналистам первый заместитель главы Генштаба ВС России Сергей Рудской.
ИА REGNUM
Брифинг Минобороны РФ. 25 марта 2022 года
«Российское современное вооружение показало высокую точность, надёжность, возможность оперативного применения».
Представитель Минобороны подчёркивает, что вооружение применяется только к украинским военным объектам. По гражданским объектам наносят удары ВСУ.