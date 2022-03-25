Москва, 25 марта, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Свои преимущества показало в ходе спецоперации на Украине российское вооружение, сообщил 25 марта журналистам первый заместитель главы Генштаба ВС России Сергей Рудской.

ИА REGNUM Брифинг Минобороны РФ. 25 марта 2022 года

Рудской «Российское современное вооружение показало высокую точность, надёжность, возможность оперативного применения».

Представитель Минобороны подчёркивает, что вооружение применяется только к украинским военным объектам. По гражданским объектам наносят удары ВСУ.