Москва, , 16:50 — REGNUM Военные России добиваются полного освобождения Донбасса — это актуальная задача спецоперации на Украине, сообщил 25 марта журналистам первый заместитель главы Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

Брифинг Минобороны РФ. 25 марта 2022 года © ИА REGNUM

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По его словам, сначала не планировался штурм заблокированных украинских городов, чтобы не гибли люди.

Рудской «И хотя такую возможность мы не исключаем, однако по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач, а они решаются успешно, наши силы и средства будут концентрироваться на главном — полном освобождении Донбасса».

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