Москва, 25 марта 2022, 16:50 — REGNUM Военные России добиваются полного освобождения Донбасса — это актуальная задача спецоперации на Украине, сообщил 25 марта журналистам первый заместитель главы Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
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По его словам, сначала не планировался штурм заблокированных украинских городов, чтобы не гибли люди.
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