В Минобороны заявили, что сейчас главное – полностью освободить Донбасс
Москва, 25 марта, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Военные России добиваются полного освобождения Донбасса — это актуальная задача спецоперации на Украине, сообщил 25 марта журналистам первый заместитель главы Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
ИА REGNUM
Брифинг Минобороны РФ. 25 марта 2022 года
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По его словам, сначала не планировался штурм заблокированных украинских городов, чтобы не гибли люди.
«И хотя такую возможность мы не исключаем, однако по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач, а они решаются успешно, наши силы и средства будут концентрироваться на главном — полном освобождении Донбасса».