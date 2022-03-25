Москва, 25 марта, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Военные России добиваются полного освобождения Донбасса — это актуальная задача спецоперации на Украине, сообщил 25 марта журналистам первый заместитель главы Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

ИА REGNUM Брифинг Минобороны РФ. 25 марта 2022 года

Следите за развитием событий в трансляции: «Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

По его словам, сначала не планировался штурм заблокированных украинских городов, чтобы не гибли люди.