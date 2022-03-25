Москва, 25 марта, 2022, 16:46 — ИА Регнум. В настоящее время в РФ наблюдается приток средств населения на банковские вклады. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявила заместитель руководителя департамента банковского дела и финансовых рынков финансового факультета финансового университета при правительстве РФ Ольга Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«В конце февраля и в начале марта 2022 года жители РФ снимали деньги с банковских счетов, что привело к росту операций с наличными. Однако повышение ключевой ставки Центрального банка России до 20% и последующий рост ставок по срочным депозитам российских банков остановили этот процесс. Регулятору удалось сбить волну паники вкладчиков. В ряде банков наблюдается приток вкладов граждан. Точный прогноз по изменению доли оплат наличными в условиях неопределенности дать невозможно, однако на настоящий момент изъятие наличных денег с банковских счетов приостановлено», — сказала Захарова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ количество операций с наличными начнет сокращаться, когда бизнес адаптируется к новым экономическим условиям.