Волгоград, 25 марта, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Вступил в законную силу приговор по делу о хищении имущества Волгоградского металлургического завода «Красный Октябрь» на сумму боле 8,5 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 марта в объединённой пресс-службе судов региона.

Alexxx1979 Металлургический комбинат «Красный Октябрь»

Установлено, что в 2014 — 2015 годах конкурсный управляющий завода совместно с бывшим внешним управляющим, генеральным директором предприятия, председателем комитета кредиторов завода и генеральным директором компании «ИВР» похитили путём растраты имущество «Красного Октября» на сумму превышающую 8,5 млрд рублей.

Приговором Краснооктябрьского районного суда Волгограда виновным назначено от пяти до семи лет лишения свободы со штрафами в размере от 500 до 700 тысяч рублей. Кроме того, за потерпевшими признано право на удовлетворение гражданского иска за счёт двух конкурсных управляющих в части возмещения материального ущерба. Председателю комитета кредиторов наказание отсрочено до достижения её ребенком 14-летнего возраста.

Приговор обжалован и стороной защиты, и стороной обвинения. Волгоградский областной суд, изучив материалы дела и выслушав участников процесса, оставил приговор первой инстанции без изменения.