Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект, направленный на поддержку российского среднего и мелкого производителя сельскохозяйственной продукции, внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 28 марта.

Автолавки ведут торговлю для населения Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области

Предлагается сельхозпроизводителям разрешить торговлю своей продукцией с автолавок.

Для такой торговли необходим минимальный пакет документов: выписка, свидетельствующая о том, что гражданин действительно занимается производством сельхозпродукцией, ветеринарные сопроводительные документы, а также документ на нестационарный торговый объект, который может находиться не только на праве собственности, перечислили парламентарии.

Предлагаемая альтернатива торговле на рынках на фоне санкций обеспечит всестороннюю поддержку экономической активности граждан, а также будет способствовать росту их предпринимательской инициативы, отметил Нилов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме хотят легализовать автолавки