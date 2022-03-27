Законопроект, разрешающий торговлю с автолавок, внесен в Госдуму
Москва, 28 марта, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на поддержку российского среднего и мелкого производителя сельскохозяйственной продукции, внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 28 марта.
Предлагается сельхозпроизводителям разрешить торговлю своей продукцией с автолавок.
Для такой торговли необходим минимальный пакет документов: выписка, свидетельствующая о том, что гражданин действительно занимается производством сельхозпродукцией, ветеринарные сопроводительные документы, а также документ на нестационарный торговый объект, который может находиться не только на праве собственности, перечислили парламентарии.
Предлагаемая альтернатива торговле на рынках на фоне санкций обеспечит всестороннюю поддержку экономической активности граждан, а также будет способствовать росту их предпринимательской инициативы, отметил Нилов.