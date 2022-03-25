Москва, , 16:54 — REGNUM Блогер Рахим Абрамов (Rakhim) выпустил песню под названием «Аккорды». Премьера композиции состоялась 25 марта.

Рахим Абрамов Скриншот YouTube

В записи песни принял участие рэп-исполнитель Konfuz (Михаил Маргарян). В треке музыканты поют о том, как сложно переживали расставание с людьми, которых раньше любили.

Ранее Рахим Абрамов выразил поддержку жителям Украины — он поделился рядом ссылок на организации, занимающиеся оказанием помощи беженцам. «Я очень много раз бывал на Украине и не хочу, чтобы страдали мирные жители», — высказался он.

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