Москва, 25 марта, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Блогер Рахим Абрамов (Rakhim) выпустил песню под названием «Аккорды». Премьера композиции состоялась 25 марта.

Скриншот YouTube Рахим Абрамов

В записи песни принял участие рэп-исполнитель Konfuz (Михаил Маргарян). В треке музыканты поют о том, как сложно переживали расставание с людьми, которых раньше любили.

Ранее Рахим Абрамов выразил поддержку жителям Украины — он поделился рядом ссылок на организации, занимающиеся оказанием помощи беженцам. «Я очень много раз бывал на Украине и не хочу, чтобы страдали мирные жители», — высказался он.