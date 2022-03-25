Нижний Новгород, 25 марта, 2022, 16:41 — ИА Регнум. В ближайшее время Канавинский районный суд рассмотрит дело против жителя Нижнего Новгорода, пытавшегося дискредитировать Вооружённые силы России посредством интернет-мессенджера. Об этом сообщили в региональном управлении МВД 25 марта.

Microsiervos Мессенджеры

По имеющейся информации, нижегородские полицейские обнаружили в одном из мессенджеров запрещённое аудиосообщение. Специалисты установили личность автора.

В результате против распространившего его молодого человека открыли дело о публичных действиях, направленных на дискредитацию российской армии. Теперь ему грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей.