Таллин, , 16:40 — REGNUM

Эстония © ИА REGNUM

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В четверг, 24 марта, в Эстонию прибыл 681 украинский беженец, в том числе 226 детей. Об этом сообщил Департамента полиции и пограничной охраны страны со ссылкой на собственные данные.

Подчеркивается, что 170 из них проезжали Эстонию транзитом, направляясь в другие страны. Днем ранее, 23 марта, в Эстонию из Украины приехали 588 человек, из них 149 — транзитом.

Всего с 27 февраля Эстония приняла 23 135 украинских беженца. За этот период было зарегистрировано суммарно 7 353 ходатайства о временной защите.

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, на данный момент поток беженцев несколько сократился:«У нас были дни, когда в Эстонию прибывало и оставалось здесь около 1500 человек в день».