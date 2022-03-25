Нижний Новгород, , 16:37 — REGNUM Инвесторы в Нижегородской области по-прежнему хотят спользоваться предложением региональных властей об аренде объектов культурного наследия за один рубль на срок до 49 лет. Об этом сообщили в областном правительстве.

Нижний Новгород Vadim Zhivotovsky

За три года, минувших с момента подписания губернатором Глебом Никитиным соответствующего постановления, на такое предложение откликнулся только один предприниматель.

По словам главы региона, отсутствие спроса может быть связано с недоверием бизнеса и неопределенностью размера затрат на сохранение исторических зданий.

В результате чего правительство Нижегородской области приняло решение финансировать за счёт государства разработку проекта предмета охраны памятников архитектуры, вошедших в реестр объектов культурного наследия.

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году правительство Нижегородской области приняло постановление о предоставлении объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в аренду физическим и юридическим лицам за один рубль на срок до 49 лет.