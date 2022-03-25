Вологда, 25 марта, 2022, 16:36 — ИА Регнум. В Вологодской области в два раза выросли объемы поставляемого в магазины сахара. Об этом с ходе прямой линии «Вконтакте» сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

«Сахар поставляется в более чем 400 магазинов региона, объемы поставок за месяц увеличились в два раза. Ажиотажный спрос уже практически спал. Надеюсь, что все, кто хотел насытиться сахаром, в ближайшие два-три дня его приобретут и положат на дальние полки и он будет там лежать годами […] Не надо гнаться за сахаром. Cахара в стране достаточно», — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минпромторге заявили о стабилизации спроса на сахар в России.