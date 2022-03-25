Лос-Анджелес, США, 25 марта, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Американская певица Бритни Спирс пожаловалась подписчикам, что ей не нравится её тело. Певица написала пост на эту тему 25 марта в своих соцсетях.

Скриншот с YouTube Бритни Спирс

Артистка рассказала, что недавно она сильно похудела, поэтому размер её груди уменьшился. Она призналась, что раньше для неё это было проблемой, и она всерьёз думала обратиться к пластическому хирургу.

По словам Спирс, желание изменить внешность у неё появилось после критики отца Джейми Спирса. «Мой папа всегда говорил мне, что я толстая и быть тяжелой девочкой на сцене не весело. Это унизительно!» — поделилась она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бритни Спирс готовится к выпуску новых песен. Команда артистки начала приглашать нескольких её бывших сотрудников для работы над новыми треками.